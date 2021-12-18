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Общество18 декабря 2021 6:59

Завершился капремонт в районной больнице Курской области

Работы проводились в рамках программы модернизации первичного здравоохранения
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

На завершающей стадии находится капитальный ремонт в поликлинике Черемисиновской ЦРБ.

Сообщается, что уже заменены коммуникации учреждения, произведена внутренняя отделка помещений и монтируется входная группа. Начинается установка оборудования. Также в поликлинике обновят стоматологическую установку и оборудуют маммограф.

После ремонта в медицинской организации будут внедрены принципы «бережливой поликлиники», что позволит сократить очереди.

В эксплуатацию все будет введено до конца года. На ремонт поликлиники было потрачено более 60 млн рублей.