Завершился капремонт в районной больнице Курской области

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На завершающей стадии находится капитальный ремонт в поликлинике Черемисиновской ЦРБ.

Сообщается, что уже заменены коммуникации учреждения, произведена внутренняя отделка помещений и монтируется входная группа. Начинается установка оборудования. Также в поликлинике обновят стоматологическую установку и оборудуют маммограф.

После ремонта в медицинской организации будут внедрены принципы «бережливой поликлиники», что позволит сократить очереди.

В эксплуатацию все будет введено до конца года. На ремонт поликлиники было потрачено более 60 млн рублей.