Курский Дед Мороз прокатил детей на ракетном комплексе «Искандер»

фото - пресс-служба ЗВО Фото: материалы пресс-служб

Желание 6-летнего Глеба и 10-летнего Алексея удалось исполнить в рамках гарнизонной акции «Ёлка желаний». Заветные просьбы новогоднему волшебнику они повесили на главный символ Нового года в парке «Патриот».

Дед Мороз желание ребят выполнил и прокатил юных курян на пусковой установке комплекса «Искандер».

Отметим также, что мама Глеба — лучшая радиотелеграфистка батареи управления, а папа Алеши — командир пускового расчета.

В будущем мальчики хотят пойти по стопам родителей и мечтают стать военными.