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Общество17 декабря 2021 12:52

В БСМП Курска установили новый ангиограф

Оборудование приобрели по нацпроекту «Здравоохранение»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - телеграм-канал Романа Старовойта

фото - телеграм-канал Романа Старовойта

Фото: материалы пресс-служб

Теперь в больнице смогут проводить сложные операции на сосудах, которые раньше были недоступны из-за отсутствия оборудования.

- Планируется до 8 операций в сутки. Вместе с региональным сосудистым центром областной больницы это покроет потребность региона в таком высокотехнологичном лечении, - рассказывает в своем телеграмм-канале глава области Роман Старовойт.

Также он сообщил, что в БСМП завершён ремонт операционного блока хирургического корпуса: заменены коммуникации, сделана внутренняя отделка и перепланировка помещений. Полностью ввести его в эксплуатацию планируют до конца года. Сейчас врачи проходят обучение на новом оборудовании.