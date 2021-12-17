В Курске обсудят проект новой маршрутной сети

В созданной схеме количество маршрутов сократилось с 98 до 45 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В пресс-службе администрации города проинформировали, что в созданной схеме количество маршрутов сократили с 98 до 45.

Предполагается 3 трамвайных, 4 троллейбусных и 38 автобусных. Это будут магистральные, городские и подвозящие маршруты с использованием пересадочной модели, что позволит стабилизировать работу общественного транспорта, разгрузить центральные улицы города.

Ознакомиться с проектом новой маршрутной сети можно в интерактивной Google карте: https://clck.ru/ZLSxM. А предложения по улучшению транспортного сообщения Курска можете присылать по адресу: newmap@roadkursk.ru.

Публичный обсуждения начнутся в шесть часов вечера. Необходимо отметить, что в связи с ограниченной вместимостью зала принять участие в мероприятии смогут не более 50 человек. Вход строго по QR-коду.

Планируется также оналайн-трансляция, где все желающие смогут следить за общественными обсуждениями и задавать свои вопросы.