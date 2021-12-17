Знаковые события для Курска в сфере образования за 2021 год

Благодаря технопарку школьники могут развить свою научную грамотность Фото: Архив "КП"

На проспекте Анатолия Дериглазова в этом году начала работу новая школа, рассчитанная на 1000 мест. Учебное заведение оснащено самым современным оборудованием, там также имеются цифровые лаборатории по разным предметам, интерактивные панели для каждого класса, спортивное оборудование.

Для занятия спортом в школе есть бассейн и три спортивных зала, стадион, многофункциональная спортивная площадка.

Помимо основной учебной деятельности, ученики имеют возможность заниматься дополнительным образованием. Здесь успешно работают 17 детских объединений, среди которых: эстрадный ансамбль «Камертон», «Ты можешь рисовать», «Цветные ладошки», театральная студия «Феникс», студия эстрадного вокала «Driada dance» и «Танцквартал 62».

Особой популярностью среди детей пользуются спортивные секции и занятия по 3-D моделированию и робототехнике.

Приятным бонусом стало для ребят открытие в этом году на базе школы №35 - детского технопарка «Кванториум». Это инновационный проект, который ориентирован на повышение качества преподавания предметов технической направленности, появился благодаря нацпроекту «Образование».

Благодаря технопарку школьники могут развить свою научную, математическую и информационную грамотность.

На создание «Кванториума» из федерального бюджета было выделено 22 миллиона рублей, из городского – 17 миллионов рублей.