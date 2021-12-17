Курская область заняла первое место в Черноземье по сбору зерновых

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Губернатор области Роман Старовойт отметил, что в этом году, несмотря на пандемию и непогоду, специалистам-аграриям удалось добиться впечатляющих результатов.

Так, за 2021 год в Курской области было собрано более 3,5 миллионов тонн сахарной свёклы, более миллиона тонн масличных культур, в том числе 516 тысяч тонн сои, 385 тысяч тонн подсолнечника и 100 тысяч тонн рапса, а также почти пять миллионов тонн зерновых культур.

Передовикам производства были вручены государственные и областные награды.