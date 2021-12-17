Курянка отсудила у детской областной больницы 300 тысяч за смерть ее ребенка

Изначально мать девочки хотела взыскать с больницы 2 млн рублей Фото: Архив "КП"

В пресс-службе Курского областного суда рассказывают, что в апреле 2018 года девочка находилась на лечении в Курской детской областной клинической больнице, где ей поставили неправильный диагноз. Затем ребенка направили для консервативного лечения и дальнейшей консультации в ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляковой», где ей поставили другой диагноз, а затем определили в исследовательский центр имени Бакулева. Там провели операцию, но спасти девочку не удалось.

Согласно экспертизе причиной смерти малышки стала врожденная патология сердца и сосудов с последовавшими осложнениями, однако в курской облбольнице заболевание не было полно и правильно диагностировано.

В суде поясняют, что несвоевременное установление верного диагноза привело к задержке проведения хирургического лечения, прогрессированию патологических изменений, но этот недостаток диагностики не явился причиной наступления смерти ребенка. Своевременное оперативное лечение повышало вероятность наступления благоприятного исхода, но не гарантировало его.

Мать девочки обратилась в суд с просьбой взыскать с курской больницы два миллиона рублей. Дело рассмотрел Ленинский районный суд Курска, где было принято решение взыскать с клиники в пользу матери погибшего ребенка 300 тысяч рублей. Позже последовала апелляция, которую рассмотрел уже Курский областной суд.

Ответчик пытался обжаловать данное решение, но апелляционная инстанция признала доводы жалобы несостоятельными, и принятое решение осталось без изменения. Оно вступило в законную силу.