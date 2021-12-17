В курском парке «Солянка» началась подготовка к лыжному сезону

Расчистка деревьев необходима для безопасности спортсменов Фото: Архив "КП"

- Все шесть километров трассы будут формироваться с помощью специального трактора – ратрака, главное – дождаться 5-7-сантиметрового слоя снега, - отмечают в курском Доме Советов.

В этом году на территории парка запланирован целый ряд крупных соревнований по лыжным гонкам: Кубок губернатора, «Лыжня России», гонка профсоюзов, чемпионаты среди вузов и ссузов, чемпионат и первенство Курской области, соревнования спортобщества «Динамо» и регионального управления МЧС.

Также в «Солянке» продолжают тренироваться юные лыжники – воспитанники спортшколы «Арена». Воспользоваться трассой могут и другие любители спорта – в пик сезона их число на трассе достигает до 100 человек в день.