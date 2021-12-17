В Курске открывается «Джазовая провинция»

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В этом году «Джазовой провинции» - 25 лет. Юбилейный фестиваль должен был состояться в Курске еще в начале ноября, но из-за коронавирусных ограничений концерты пришлось перенести на декабрь.

Выступления пройдут в течение четырех дней в КЗ «Свиридовский» - 17, 21, 22 и 23 декабря.

Открытие фестиваля состоится сегодня, 17декабря, в семь часов вечера. Для зрителей выступят: Eve Cornelious (США) & Vintskevich-Kershaw Trio (Россия-Англия); специальные гости Вартан Бабаян и Антон Давидянц, а также Sambateria &Артур Газаров.

Заполняемость залов – 50%. Посетить концерт можно только при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе.