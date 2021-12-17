В Курской области коронавирус унес жизни еще семи людей

Сохраняется напряженная ситуация с ковид в регионе Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 17 декабря в регионе от ковид скончались 1 929 человек.

В том числе за последние сутки – мужчина – 64, 67 лет; женщины – 36, 67, 81, 84, 87 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 271 человек, на ИВЛ – 102 (17 – инвазивная, 85 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 618 284 человека, из них полностью завершили вакцинацию – 584 293.