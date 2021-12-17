В Курской области уничтожили 10 опасных объектов

Создана специальная Карта опасных объектов Фото: Архив "КП"

Причиной пристального внимания к таким объектам стала гибель 7-летней девочки в Железногорске – она упала с руин бывшего завода «Кристалл» и разбилась насмерть.

Поступило распоряжение выявить потенциально опасные здания и снести их, либо же огородить так, чтобы полностью исключить доступ людей. В результате чего в регионе была сформирована Карта опасных объектов. Эту работу курировал Центр управления регионом.

Так, были найдены собственники помещений, часть которых привлечена к административной ответственности за несоблюдение мер безопасности, ограничен доступ к строениям, направлены письма по приведению объектов в безопасное состояние или их ликвидации.

Сейчас стало известно о демонтаже 10 опасных объектов, которые ранее были занесены на карту.

Среди них – здания в поселках Черемушки и Петрин Курского района, Черемисиново в Черемисиновском, Горшечное Горшеченского района, в деревнях 2-е Безлесное и Водяное Курского района, в селе Букреевка. Также планируется снос Ивановской библиотеки в селе Введенское, а недострои на улицах Пионеров и Гагарина в Курске уже огорожены забором.