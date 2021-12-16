17 декабря сосотоится концерт хоровой капеллы «Курск»

Выступление пройдет с соблюдением ковид-ограничений Фото: Светлана ВОЛКОВА

16 декабря исполнилось 106 лет со дня рождения одного из самых тонких и чутких композиторов XX века, курянина Георгия Свиридова.

В честь 106-летия со дня рождения Георгия Свиридова концертно-творческий центр «Звездный» приглашает любителей вокально-хорового искусства на концерт хоровой капеллы «Курск» (рук. Олег Рыльцов) «Там неба осветленный край...».

17 декабря в 19.00 на сцене парадного зала «Звездный» капелла выступит в творческом содружестве с солистами центра.

Билеты можно приобрести по ссылке (https://kursk.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/10-16/hall/) А также в кассе концертно-творческого центра «Звездный» с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 (перерыв с 14.00 до 15.00) по адресу: ул. Дзержинского, 51.

По вопросам бронирования, возврата, обмена звонить +7 (4712) 54-71-08

Чтобы посетить мероприятие, необходимо соблюдать масочный режим, иметь при себе удостоверение личности и один из следующих документов: QR-код, прививочный сертификат с данными о вакцинации, или справку из медицинского учреждения, подтверждающую факт того, что вы перенесли заболевание в течение последних 6 месяцев.