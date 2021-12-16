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Звезды16 декабря 2021 18:47

Детской школе искусств № 4 присвоили имя курского педагога

Вячеслав Яковлев преподавал в ДШИ
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Вячеслав Григорьевич всю жизнь посвятил обучению юных музыкантов

Вячеслав Григорьевич всю жизнь посвятил обучению юных музыкантов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курской детской школе искусств № 4 присвоили имя выдающегося курского педагога, музыканта, дирижера оркестра народных инструментов, Почетного работника культуры и искусства Курской области Вячеслава Яковлева.

Вячеслав Григорьевич преподавал в ДШИ № 4. Всю жизнь он посвятил обучению юных музыкантов игре на народных инструментах – домре, балалайке, гитаре, руководил оркестром народных инструментов.

Среди учеников Вячеслава Григорьевича много музыкантов, прославляющих своим творчеством имя учителя далеко за пределами Курской области. В их числе - директор Международного фестиваля «Созвездие мастеров», лауреат первого всероссийского конкурса мастеров балалайки, мастер-реставратор Российской Академии музыки имени Гнесиных Валерий Гребенников.