Глава курского облздрава пояснила, почему пациента возили из больницы в больницу

Мужчину транспортировали из райбольницы в БСМП дважды Фото: Светлана ВОЛКОВА

Председатель регионального комитета здравоохранения Екатерина Письменная встретилась с фельдшером службы скорой медицинской помощи Ниной Алябьевой, которая рассказала в социальных сетях о проблемах, возникших при лечении ее отца в БСМП, сообщили в администрации региона.

Мужчина был в коронавирусном стационаре БСМП. По информации медиков, после стабилизации состояния и отрицательных тестов на COVID-19 было принято решение о его переводе в Бесединскую ЦРБ. Это было обусловлено необходимостью лечения онкологического заболевания. Однако после транспортировки состояние мужчины ухудшилось и его вновь госпитализировали в БСМП, пояснили в Доме Советов.

- Состояние пациента мы обсудили в ходе встречи с Ниной Ивановной и врачами больницы. Взяла ситуацию на контроль. Главному врачу поручено провести консилиум при участии онколога, гематолога, инфекционистов для определения дальнейшей тактики лечения. Пациент находится в отдельном боксе, состояние его стабильно тяжелое, – рассказала Екатерина Письменная.

Необходимые препараты пациент получает.

- Для меня важно, что вопрос о его переводе в Бесединскую ЦРБ при таком состоянии больше не рассматривается, – сказала дочь пациента.