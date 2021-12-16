В Курске объектом культурного наследия признали «Ансамбль усадеб купцов Антимоновых»

Охраняемый "Ансамбль" находится в центре города Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области провел государственную историко-культурную экспертизу выявленных объектов культурного наследия, расположенных на улице Горького, 63, 63а, 65.

По ее результатам все здания признаны объектами культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадеб купцов Антимоновых» (конец XVIII в. – начало XX в.).

В состав ансамбля входят:

«Главный усадебный дом с воротами И.В. Антимонова», вторая половина XIX в. (улица Горького, 63);

«Флигель усадьбы И.В. Антимонова», вторая половина XIX в. (ул. Горького, 63а);

«Главный усадебный дом И.А. Антимонова», конец XVIII в., начало XX в. (ул. Горького, 65).

«Ансамбль зданий купцов Антимоновых» - часть ценной жилой исторической застройки центра города. Объекты культурного наследия, включенные в реестр, подлежат государственной охране. Любые работы, связанные с ремонтом или реставрацией здания, необходимо согласовывать с комитетом, пояснили в администрации региона.