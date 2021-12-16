В Курске на 12 улицах отключат тепло и горячую воду

Отключение продлится шесть часов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске 17 декабря пройдет ремонт на ветхих участках тепломагистралей по улицам Радищева и Павлова.

- Ранее мы меняли здесь соседний участок: тогда по результатам обследования стало ясно, что примыкающий фрагмент трубы тоже нуждается в срочной замене. Именно поэтому мы решили, не затягивая, провести новый ремонт как можно скорее, - пояснили в "Квадре".

На время работ с 11:00 до 17:00 будет приостановлена подача горячей воды и отопления по следующим адресам:

- ул. Блинова 14/17, 9/11, 29,

- пер. Блинова 13/15, 7, 7а, 3а,

- ул. Ленина 99а, 99б, 108, 94,

- ул. Павлова 2, 2а, 1, 6,

- ул. Димитрова 119, 107, 103,

- ул. Радищева 106, 109, 88, 118, 116, 116 общ №1, 116 общ №2,

- ул. Ямская 18, 16 , 6, 2,

- ул. К.Маркса 2, 3, 3а, 3б, 23а, 15, 23а,

- ул. Ахтырская, 2/4 ,6, 4г, 15а/2,

- ул. Л.Толстого 16,

- ул. Перекальского 7,

- пер. Ново-Ахтырский, 24.