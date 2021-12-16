Стали известны подробности возгорания елки возле Дворца молодежи в Курске

Новогоднее дерево сильно не пострадало Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 16 декабря, около 11 часов утра на площади перед Дворцом молодежи загорелась недавно установленная новогодняя елка. Пламя удалось потушить быстро, еще до приезда пожарных. Сейчас стали известны подробности случившегося.

Глава округа Андрей Борисов пояснил, что при подключении новогодней иллюминации произошло короткое замыкание, которое вывело из строя соединительный блок и гирлянды.

Однако само дерево сильно не пострадало. Поэтому к вечеру соединительный блок заменили, для теста разместили одну гирлянду.

Завтра елку продолжат украшать гирляндами и игрушками.