В Курской области появился культурно-туристический портал "Соловьиный край"

Уже сейчас каждый желающий может подписаться на сайт и быть в курсе всех культурных событий региона Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Это проект Комитета по культуре Курской области. Его главная задача – собрать на одной платформе максимальное количество информации о культурных мероприятиях, туристических маршрутах, интересных событиях региона.

Также портал будет способствовать активному продвижению событий и мероприятий по Пушкинской карте.

Возможности сайта и дальнейшее его развитие были представлены заместителю губернатора Виктору Карамышеву.

Так, на сайте легко можно найти интересующие вас концерты и экскурсии и здесь же онлайн купить билеты.

Гости региона с помощью сайта могут быстро подобрать нужную гостиницу или познакомиться с кафе и ресторанами. Однако эта база пока пополняется.

Уже сейчас посетители имеют возможность подписаться на новости, а вскоре будет создана и индивидуальная рассылка информации о мероприятиях в зависимости от предпочтений человека.

- Прошу наладить взаимодействие с коллегами из других комитетов: образования, физической культуры и спорта, молодежи, чтобы собрать на портале как можно больше интересной информации; например, где в Курской области можно покататься на лошадях или пройти пешим туристическим маршрутом. Особое внимание нужно уделить событийному туризму – фестивалям и ярким мероприятиям, которые организуют в нашем регионе. Необходимо добавить информацию о паломническом туризме – посещении храмов, монастырей. Все это позволит нам привлекать гостей из других регионов, да и курянам наверняка будет интересно и полезно, а увеличение турпотока послужит развитию и самой отрасли, – отметил Виктор Карамышев.

Сообщается, что работа над наполнением портала будет продолжаться