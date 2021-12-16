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Общество16 декабря 2021 12:48

В Курске проезд в общественном транспорте подорожает до 25 рублей

Тариф увеличится с 27 декабря
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Стоимость льготных проездных останется без изменений

Стоимость льготных проездных останется без изменений

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Администрация города приняла просьбы транспортников о повышении стоимости проезда в муниципальном транспорте.

Так, теперь станет дороже ездить на общественном транспорте, который работает на маршрутах с регулируемым тарифом. Это трамваи, троллейбусы и 22 автобусных маршрута.

- Рассмотрели обращение перевозчиков, поступившее в начале декабря, — заявил заместитель главы Курска Василий Волобуев. — Все это время мы производили расчеты. Тарифы решили поднять: 25 — наличный расчет и 20 — безналичный.

К слову, стоимость льготных проездных останется прежней – 300 рублей в месяц.

По новым тарифам перевозчики будут работать с 27 декабря.