В Курском ОПЦ снова будут выдавать свидетельства о рождении

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Сотрудники органов ЗАГС Центрального округа Курска возобновляют свою работу в областном перинатальном центре. Теперь там можно получить свидетельство о рождении ребенка и справку для получения единовременного пособия. Ранее эта деятельность была временно приостановлена в связи с пандемией коронавируса.

Вместе с документами о рождении родителям дарят подарок для новорожденного - детское одеяло и комбинезон-трансформер, произведенные курскими предприятиями.