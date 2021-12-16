В Курском ОПЦ снова будут выдавать свидетельства о рождении

фото - администрация КО
Фото: материалы пресс-служб
Сотрудники органов ЗАГС Центрального округа Курска возобновляют свою работу в областном перинатальном центре. Теперь там можно получить свидетельство о рождении ребенка и справку для получения единовременного пособия. Ранее эта деятельность была временно приостановлена в связи с пандемией коронавируса.
Вместе с документами о рождении родителям дарят подарок для новорожденного - детское одеяло и комбинезон-трансформер, произведенные курскими предприятиями.