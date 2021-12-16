В Курской области открылась модельная библиотека

Книжный фонд библиотеки превышает 5 200 экземпляров Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Обоянском районе средства на обновление получила Трубежанская сельская библиотека. Так, было выделено свыше 1 млн рублей.

Помимо косметического ремонта, в библиотеке привели в порядок электропроводку, отопительную и противопожарную системы, закупили новую мебель и технику, обеспечили доступ учреждения к сети Интернет. Также помещение сделали более доступным для посетителей с ограниченными возможностями здоровья – на входе установили пандус.

После модернизации библиотека открылась в модельном статусе. Сейчас она обслуживает три населённых пункта, общая численность жителей – около 1 100 человек, почти половина из них – постоянные читатели. Книжный фонд на сегодня превышает 5 200 экземпляров.