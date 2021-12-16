На Курской АЭС-2 завершился монтаж яруса защитной оболочки реакторного здания

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На Курской АЭС-2 установили пятый ярус внутренней защитной оболочки (ВЗО) реакторного здания энергоблока №1. Монтажный элемент состоит из 10 армоблоков, которые изготавливались с середины июня по конец июля. Общий вес яруса – 193 тонны.

Сообщается, что главная сложность проделанной операции заключалась в том, что нижележащие ярусы монтировались отдельными лепестками и укрупнялись на монтажном горизонте в кольцо. В данном случае укрупнение происходило на земле в полное кольцо, и подъем был уже готового монтажного блока на отметку.

Добавим, что ВЗО – один из важнейших элементов системы безопасности энергоблока, препятствующий выходу радиоактивных веществ в окружающую среду в случае нештатной ситуации.