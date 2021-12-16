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Общество16 декабря 2021 8:31

Курские школьники приняли участие в профессиональных пробах

Мероприятие проходило в рамках проекта «Билет в будущее»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

«Билет в будущее» - проект, направленный на профориентацию школьников. Его главная цель - помочь детям сделать правильный выбор будущей профессии.

Сообщается, что в этом году участие во Всероссийском открытом уроке приняли 40 школ региона – 1200 человек.

Ребята прошли профессиональное тестирование и онлайн-диагностику, которые помогли им выявить их сильные стороны. Учащиеся 6-11-х классов смогли принять участие в профессиональных пробах и познакомились с такими профессиями, как повар-кондитер, ветеринар, сварщик, воспитатель детского сада, программист. Всего было предложено свыше 30 направлений.