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Здоровье16 декабря 2021 7:32

В Курской области за сутки от ковид скончались семь человек

Режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В городе и области продолжают работать пункты вакцинации

В городе и области продолжают работать пункты вакцинации

Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 16 декабря в регионе от ковид скончались 1 922 человека.

В том числе за последние сутки – мужчина – 57, 64, 65, 73 года; женщины – 59, 71, 84 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 297 человек, на ИВЛ – 100 (14 – инвазивная, 86 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 616 825 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 580 216.