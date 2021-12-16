В Курской области за сутки от ковид скончались семь человек

В городе и области продолжают работать пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 16 декабря в регионе от ковид скончались 1 922 человека.

В том числе за последние сутки – мужчина – 57, 64, 65, 73 года; женщины – 59, 71, 84 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 297 человек, на ИВЛ – 100 (14 – инвазивная, 86 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 616 825 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 580 216.