Еще 192 курянина заразились коронавирусом

Количество заболевших за сутки снова растет Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 16 декабря, в Курской области выявили коронавирус еще у 192 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 180, Железногорск – 25, Рыльск и Советский – по 8, Рыльский – 7, Пристенский и Тимский – по 5, Щигры и Железногорский – по 4, Беловский, Курский, Льговский, Октябрьский, Хомутовский – по 2, Горшеченский, Дмитриевский, Касторенский и Льгов – по одному. Всего зарегистрировано 79 763 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 297 человек, на ИВЛ – 100 (14 – инвазивная, 86 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 1 922. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 616 825 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 580 216.