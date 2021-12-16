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Политика16 декабря 2021 6:48

В Курской области названы лучшие муниципальные чиновники

В 2021 году за это звание боролись 47 человек
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

Оглашены итоги традиционного конкурса «Лучший муниципальный служащий». Об этом проинформировали в администрации региона.

Так, в номинации «Лучший муниципальный служащий городского округа» победу одержала Марина Сорокина – начальник отдела инвестиционной политики и развития туризма комитета экономического развития администрации города.

Лучшим муниципальным служащим муниципального района стала Валентина Елисеева - замглавы администрации Железногорского района.

А лучшим муниципальным служащим поселения признана Светлана Зиновьева - заместитель главы Новоспасского сельсовета Золотухинского района.