В Курской области названы лучшие муниципальные чиновники

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Оглашены итоги традиционного конкурса «Лучший муниципальный служащий». Об этом проинформировали в администрации региона.

Так, в номинации «Лучший муниципальный служащий городского округа» победу одержала Марина Сорокина – начальник отдела инвестиционной политики и развития туризма комитета экономического развития администрации города.

Лучшим муниципальным служащим муниципального района стала Валентина Елисеева - замглавы администрации Железногорского района.

А лучшим муниципальным служащим поселения признана Светлана Зиновьева - заместитель главы Новоспасского сельсовета Золотухинского района.