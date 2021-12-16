В Курской области названы лучшие муниципальные чиновники

фото - администрация КО
Фото: материалы пресс-служб
Оглашены итоги традиционного конкурса «Лучший муниципальный служащий». Об этом проинформировали в администрации региона.
Так, в номинации «Лучший муниципальный служащий городского округа» победу одержала Марина Сорокина – начальник отдела инвестиционной политики и развития туризма комитета экономического развития администрации города.
Лучшим муниципальным служащим муниципального района стала Валентина Елисеева - замглавы администрации Железногорского района.
А лучшим муниципальным служащим поселения признана Светлана Зиновьева - заместитель главы Новоспасского сельсовета Золотухинского района.