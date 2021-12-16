Ночью 16 декабря в Курской области зафиксированы два пожара

Причины пожаров устанавливаются Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 1:55 поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревни 2-я Воробьевка Золотухинского района. Спасатели сразу прибыли на место происшествия и за несколько минут ликвидировали пламя, охватившее жилое строение размером 8х10 метров.

Пожар повредил кровлю здания по всему периметру, потолочное перекрытие, стены, находившиеся внутри вещи.

Второе сообщение поступило около 2 часов 20 минут из поселка Солнцево. Там горел автомобиль «Лада Гранта» на улице Ленина. Возгорание удалось ликвидировать в течение 10 минут, однако машина была полностью уничтожена огнем.

Суммы ущерба и причины пожаров устанавливаются.