В центре Курска отключат отопление и горячую воду

Тепло отключат 16 декабря Фото: Светлана ВОЛКОВА

16 декабря специалисты Курского филиала ПАО «Квадра» проведут ремонт ветхого участка тепломагистрали по улице Кати Зеленко. Ранее теплоэнергетики уже меняли здесь изношенный участок. В результате обследования было установлено, что примыкающий фрагмент трубы тоже нуждается в срочной замене, пояснили в администрации региона.

На время работ с 11:00 до 17:00 будет приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:

ул. Горького, 35, 40, 50, 64а;

ул. К. Зеленко, 1, 3, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 26;

ул. Володарского, 59;

ул. Ленина, 37, 39, 43, 51, 53, 55а