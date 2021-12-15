В инфекционном корпусе Курской областной больницы устанавливают оборудование

фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 15 декабря, в Доме Советов проинформировали, что в администрации Курской области не отказываются от планов открыть ковидный госпиталь уже в этом месяце. Сейчас в новой инфекционной больнице устанавливают и монтируют оборудование. Вначале будет проведена установка габаритного оборудования — аппараты КТ и МРТ. Также уже утверждено штатное расписание сотрудников инфекционного корпуса. Всего персонал составит 600 человек, ежегодно помощь будет оказываться более 3500 пациентам с тяжелыми формами инфекционных заболеваний, максимальный резерв – более 5 тысяч пациентов.

Открытие инфекционного госпиталя позволит вернуться к плановой работе больницам, которые сейчас работают как ковидарии.

Напомним, что начало работы ковидного корпуса переносили уже несколько раз. Вначале его планировали ввести в эксплуатацию летом, затем сроки неоднократно откладывали.