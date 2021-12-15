Курянин насмерть забил свою супругу

Женщина скончалась спустя неделю после случившегося Фото: Архив "КП"

Трагедия произошла 17 октября в одном из домов на улице Мичурина города Щигры. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поругался с женой. В ходе конфликта он нанес ей не менее 12 ударов руками в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась в больнице 24 октября.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.