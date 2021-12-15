На содержание Первомайского парка в Курске выделили больше восьми миллионов рублей

Первомайский парк - особо охраняемый природный объект Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Областное казенное учреждение «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами Курской области» объявило тендер на оказание услуг по обслуживанию, озеленению и сохранению природного ландшафта и объектов внешнего благоустройства Первомайского парка.

Цена вопроса - 8,5 миллионов рублей.

Та подрядная организация, которая выиграет конкурс, должна будет ежедневно в течение 2022 года следить за порядком на территории парка - убирать мусор, обслуживать малые архитектурные формы, при необходимости высаживать деревья и кустарники, убирать снег.

Напомним, что недавно Первомайский парк признали особо охраняемым природным объектом и передали в ведение региональных властей.