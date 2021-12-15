Еще пять курян скончались от COVID-19

Сохраняется режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 15 декабря в регионе от ковид скончались 1 915 человек.

В том числе за последние сутки – мужчина – 72 года; женщины – 61, 70, 72, 75 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 310 человек, на ИВЛ – 103 (14 – инвазивная, 89 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 615 089 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 576 918.