Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье15 декабря 2021 9:08

Еще пять курян скончались от COVID-19

Все они – граждане старше 60-ти лет
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сохраняется режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе

Сохраняется режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе

Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 15 декабря в регионе от ковид скончались 1 915 человек.

В том числе за последние сутки – мужчина – 72 года; женщины – 61, 70, 72, 75 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 310 человек, на ИВЛ – 103 (14 – инвазивная, 89 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 615 089 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 576 918.