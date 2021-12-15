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Здоровье15 декабря 2021 9:00

В Курской области за сутки коронавирусом заразились 151 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 310 пациентов
Кристина ГОРБАТЕНКО
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По данным оперштаба на 15 декабря, в Курской области выявили коронавирус еще у 151 человека. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 46, Железногорск – 26, Хомутовский – 9, Большесолдатский, Советский и Рыльск – по 8, Беловский -6, Щигры – 5, Горшеченский – 4, Глушковский, Касторенский, Конышевский и Суджанский – по 3, Золотухинский, Курский, Мантуровский, Медвенский и Льгов – по 2, Кореневский, Рыльский, Щигровский и Железногорский – по одному.Всего зарегистрировано 79 571 подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 310 человек, на ИВЛ – 103 (14 – инвазивная, 89 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 1 915. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 615 089 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 576 918.