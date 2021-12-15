В Курской области легковая машина попала под большегруз

фото - противопожарная служба Курской области Фото: материалы пресс-служб

Сообщается, что легковой автомобиль Chevrolet Lacetti, за рулем которого находился 26-летний молодой человек, направлялся в сторону Курска. Сразу за съездом с фатежской объездной дороги машина выехала на полосу встречного движения и попала под большегрузный автомобиль с полуприцепом International 9400i, который направлялся в сторону столицы.

В результате ДТП водитель «Шевроле» получил травмы и был госпитализирован

В пресс-службе областной госавтоинспекции уточнили, что 37-летний водитель International 9400i был трезв.