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Общество15 декабря 2021 7:44

Ушел из жизни курский журналист Владимир Роговский

Об этом сообщили в региональной администрации
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 15 декабря, после тяжелой болезни скончался журналист Владимир Роговский. Он работал во многих СМИ, в последнее время трудился на ГТРК.

Коллеги отзываются о нем, как о неисправимом и неунывающем оптимисте. Он всегда был душой компании.

Владимирму Роговскому было всего 48 лет. У него остались жена и маленький ребенок.

Прощание с Владимиром Роговским пройдет 16 декабря в 10:00 в храме Архангела Михаила на Карла Либкнехта, 39.

Редакция «КП» выражает соболезнования родным и друзьям Владимира.