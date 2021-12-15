Ушел из жизни курский журналист Владимир Роговский

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Сегодня, 15 декабря, после тяжелой болезни скончался журналист Владимир Роговский. Он работал во многих СМИ, в последнее время трудился на ГТРК.

Коллеги отзываются о нем, как о неисправимом и неунывающем оптимисте. Он всегда был душой компании.

Владимирму Роговскому было всего 48 лет. У него остались жена и маленький ребенок.

Прощание с Владимиром Роговским пройдет 16 декабря в 10:00 в храме Архангела Михаила на Карла Либкнехта, 39.

Редакция «КП» выражает соболезнования родным и друзьям Владимира.