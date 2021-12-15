Урочище Пустошь-Корень в Курской области признали памятником природы

Памятник природы находится в Железногорском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Площадь урочища – более 600 гектаров, его территория, расположенная в 10 километрах от города горняков, охватывает центральную часть Железногорского района от реки Чернь до реки Песочная до впадения в реку Свапа.

Сообщается, что здесь обитают: норка европейская, горностай, выдра и белка обыкновенная. Также в этом месте можно увидеть чернозобую гагару, орлана-белохвоста, черного аиста и других представителей пернатых, внесенных в Красную книгу России.