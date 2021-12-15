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Общество15 декабря 2021 6:40

Комитет природных ресурсов Курской области получил 12 новых машин

Подаренные спецавтомобили предназначены для охраны лесов от пожаров и для надзорных мероприятий
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

Так, специалистам комитета были предоставлены: две пожарные автоцистерны, три квадроцикла, 10 автомобилей УАЗ с комплектом противопожарного оборудования, а также два автомобиля для работы экологического контроля.

Вся техника была приобретена за счет федерального и регионального бюджетов.

Ключи от автомобилей вручил губернатор региона Роман Старовойт.

Отметим, что за 2021 год в регионе лесные пожары не допущены. Ликвидированы 38 угроз перехода природных пожаров в зеленый фонд. Проведены более 2 тысяч патрулирований по 51 маршруту, общая протяженность – 3 тыс. 200 км.