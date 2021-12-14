В Курске тротуары покрвлись ледяной коркой

Мэрия отчиталась об уборке дорог и тротуаров Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске прошел «ледяной дождь»: тротуары покрылись ледяной коркой. Курские дорожники и коммунальные службы посыпают противогололедными материалами пешеходные дорожки, тротуары, проезды на придомовых территориях жилых домов, сообщили в мэрии.

Работы выполняют 18 дорожных бригад, задействованы 12 комбинированных дорожных машин и четыре трактора. Вручную дорожники очищают остановки общественного транспорта. Всего израсходовано для очистки тротуаров более 105 кубометров песко-соляной смеси.

Также ведется посыпка в районе Сумского моста, обрабатываются лестницы по улицам Дзержинского, Марата, Гостинной, Урицкого, Можаевской, Володарского, Тускарной, Почтовой, Бочарова, Чулкова Гора, Семеновской, Никитской, Мирной, Льва Толстого, К. Зеленко, Ватутина, Дружининской.

Сотрудники городской инспекции ЖКХ и комитета ЖКХ держат на контроле работу управляющих кампаний. 14 декабря проверили 145 дворовых территорий. Большинстве из них сотрудники УК обработали. Однако 17 придомовых территорий не были на момент проверки обработаны песко-соляной смесью. Управляющим компаниям направили требования в срочном порядке устранить нарушения, рассказали в горадминистрации.

Работы в скверах и парках выполняют около 30 человек. В случае необходимости будет задействована и техника, сказали в мэрии.