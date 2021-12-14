В шести районах Курской области привито более 80% взрослого населения

Записаться на прививку от COVID-19 можно через портал госуслуг Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорском, Курчатовском, Курском, Черемисиновском, Беловском и Октябрьском районах привито более 80% взрослых. Районные больницы в этих муниципальных образованиях выполнили план вакцинации. Аналогичных показателей среди прикрепленного населения достигли в поликлиниках №2 и №4 Курска и медсанчасти №125 ФМБА России в Курчатове. Курская городская больница №1 вакцинировала почти 50 тысяч человек, это самый высокий показатель среди всех лечебных учреждений региона. Прививочная бригада этой горбольницы работает в центре вакцинации в «МегаГРИННе». - В последние дни у нас наблюдается снижение темпов вакцинации примерно на 25%, хотя сейчас особенно важно прививаться, потому что мы еще не знаем, как себя поведет новый штамм «омикрон», – рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий. Записаться на прививку от COVID-19 можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства. Вакцинируют без предварительной записи в прививочных пунктах Курска в торговых центрах Central Park, «Европа» на проспекте Хрущева, «МегаГРИНН», «Сеймский», у гипермаркета «Леруа Мерлен», в цирке, а также в торговом центре «Европа-26» в Железногорске