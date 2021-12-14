Куряне стали победителями Российской национальной премии «Студент года – 2021»

Победу в премии одержали три представителя Курской области Фото: Архив "КП"

Завершен финал премии «Студент года – 2021» среди учащихся профессиональных образовательных организаций. В числе победителей – представители Курской области. Так, победу в номинации «Общественник года» одержала Дарья Ванина, студентка Курского педагогического колледжа, лауреатом в номинации «Творческая личность года» – Софья Поветкина из Курского монтажного техникума, «Староста года» – Ирина Фаузель, студентка Рыльского аграрного техникума.

По итогам заочного этапа финалистами премии стали 600 студентов из 71 региона страны.

Премия «Студент года» — совместный проект Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализующийся при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ.