В Курске в Пристенском районе рядом с мельницей появится беседка на воде

На территории проходит укрепление прогулочной зоны Фото: Архив "КП"

В селе Красниково Пристенского района рядом с мельницей появится беседка на воде. Расчистку ручья Нагольненский Колодезь и расположенного на нем пруда, где будет заложено основание беседки, планируют провести в этом году. Земснарядом пройден участок протяженностью более одного километра.

В этом году на территории парка проложены коммуникации, а прогулочную дорожку уже сейчас укрепляют песчано-щебеночной смесью .

В 2022 году планируется озеленение и установка малых архитектурных форм.