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Общество14 декабря 2021 11:23

В Курске в Пристенском районе рядом с мельницей появится беседка на воде

Продолжается благоустройство береговой полосы протяженностью 1 км
Кристина ГОРБАТЕНКО
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На территории проходит укрепление прогулочной зоны

На территории проходит укрепление прогулочной зоны

Фото: Архив "КП"

В селе Красниково Пристенского района рядом с мельницей появится беседка на воде. Расчистку ручья Нагольненский Колодезь и расположенного на нем пруда, где будет заложено основание беседки, планируют провести в этом году. Земснарядом пройден участок протяженностью более одного километра.

В этом году на территории парка проложены коммуникации, а прогулочную дорожку уже сейчас укрепляют песчано-щебеночной смесью .

В 2022 году планируется озеленение и установка малых архитектурных форм.