В Курске снова начали проводить занятия по иппотерапии

Занятия были приостановлены из-за пандемии Фото: Архив "КП"

В областной конноспортивной школе возобновились занятия по иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ранее они были приостановлены из-за пандемии.

- Для особенных детей реабилитация – тяжелый ежедневный труд. Процесс социальной адаптации сложен и длителен. Иппотерапия позитивно себя зарекомендовала. Это и лечебная физическая культура, и психолого-педагогическая поддержка. Все лошади обучены, это адаптивная верховая езда, – рассказала Анна Гладилина.

Сообщается, что на реализацию проекта выделяются средства из областного бюджета. В следующем году они будут доступны для 24 детей.