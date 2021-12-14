Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 декабря 2021 10:39

В Курске снова начали проводить занятия по иппотерапии

Проект курирует советник губернатора Курской области по правам лиц с ограниченными возможностями Анна Гладилина
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Занятия были приостановлены из-за пандемии

Занятия были приостановлены из-за пандемии

Фото: Архив "КП"

В областной конноспортивной школе возобновились занятия по иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ранее они были приостановлены из-за пандемии.

- Для особенных детей реабилитация – тяжелый ежедневный труд. Процесс социальной адаптации сложен и длителен. Иппотерапия позитивно себя зарекомендовала. Это и лечебная физическая культура, и психолого-педагогическая поддержка. Все лошади обучены, это адаптивная верховая езда, – рассказала Анна Гладилина.

Сообщается, что на реализацию проекта выделяются средства из областного бюджета. В следующем году они будут доступны для 24 детей.