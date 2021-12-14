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Политика14 декабря 2021 9:20

Назначен советник губернатора Курской области

Теперь эту должность занимает Наталия Зубарева
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото -личная страница в соцсети

фото -личная страница в соцсети

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 13 декабря, в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что у него появился новый советник. Им стала Наталья Зубарева. Глава города заявил, что теперь она будет курировать новые проекты в сфере образования.

С конца 2018 Наталия Зубарева была заместителем губернатора Белгородской области. Она курировала сферы здравоохранения, социальной защиты населения, образования, архивного дела, записи актов гражданского состояния.

Зубарева является Почетным работником общего образования РФ и кандидатом педагогических наук.