В Курске до конца года хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Если тариф не повысить - перевозчики могут закрыться Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Повышение тарифа необходимо по нескольким причинам. Одна из них – нехватка водителей из-за низкой зарплаты, которая на сегодняшний день составляет 20,9 тысяч рублей при 12 часовом рабочем дне и графике 2/2. Фатеев заявляет, для того, чтобы люди шли работать на предприятие заработная плата должна быть около 30 тысяч рублей. Помимо водителей, здесь трудятся и диспетчеры, и ремонтники. Всего штат составляет около 140 человек. При этом у предприятия кредиторская задолженность около 10 млн рублей.

Также сообщается, что парк сильно изношен, цены на запчасти выросли в два раза, подорожало и дизельное топливо, которым заправляют автобусы.

- С 2018 года наши тарифы не росли. Хотя мы обращались в горадминистрацию по данному вопросу. Если сейчас не поднять цену на проезд, мы закроемся, - говорит Фатеев.

Повысить цены на проезд хотят уже в этом году.