Еще семь курян умерли от коронавируса

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 14 декабря в регионе от ковид скончались 1 910 человек.

В том числе за последние сутки – мужчины – 47, 54, 81 год; женщины – 63, 69, 70, 85 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 345 человек, на ИВЛ – 110 (12 – инвазивная, 98 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 613 321 человек, из них вторым полностью завершили вакцинацию – 573 542.