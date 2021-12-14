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Здоровье14 декабря 2021 8:11

Еще семь курян умерли от коронавируса

Печальная статистика продолжает пополняться
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В регионе работают пункты вакцинации

В регионе работают пункты вакцинации

Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 14 декабря в регионе от ковид скончались 1 910 человек.

В том числе за последние сутки – мужчины – 47, 54, 81 год; женщины – 63, 69, 70, 85 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 345 человек, на ИВЛ – 110 (12 – инвазивная, 98 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 613 321 человек, из них вторым полностью завершили вакцинацию – 573 542.