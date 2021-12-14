В Курской области заключенные устроили флешмоб в День Конституции

фото - УФСИН по Курской области Фото: материалы пресс-служб

По сообщению УФСИН по Курской области, осужденные слушали лекции по истории России, участвовали в викторинах на знание Конституции, смотрели исторические фильмы.

В завершении праздника был организован текстовой флешмоб, в котором отбывающие наказание женщины, используя листы бумаги с изображением букв, выстроились в предложение «Закон, право и общество», символизируя основы Конституции РФ.

Затем, на спортивной площадке исправительной колонии, осужденные, с помощью все тех же листов, изобразили слово «Россия» и фигуру в форме сердца.