В Курске некачественно отреставрировали объект культурного насления

Подрядчик устранит недостатки реставрации дверей на объекте культурного наследия регионального значения «Здание железнодорожного вокзала станции Курск». Некачественно проведенные работы выявила инспекция по охране объектов культурного наследия области.

Как отметила председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял, специалисты при приемке работ руководствуются исключительно требованиями соответствующих документов Минкультуры России.

Некачественно выполненная реставрация дверей не будет принята комитетом до устранения всех выявленных недостатков.