В центре Курска часть домов оставят без отопления и горячей воды

На улице Радищева будет ремонтировать тепломагистраль Фото: Светлана ВОЛКОВА

14 декабря специалисты "Квадры" проведут ремонт участка тепломагистрали на улице Радищева (в районе Московской площади).

- Там зафиксирован высокий расход подпиточной воды. Во избежание возможной аварии на этом ветхом участке мы приняли решение оперативно провести упредительный ремонт и заменить изношенные трубы на новые, - пояснили в компании.

На время работ – с 11:00 до 17:00 – будет приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:

- ул. Блинова 14/17, 9/11, 29,

- пер. Блинова, 13/15, 7, 7а, 3а,

- ул. Ленина, 99а, 99б, 108, 94,

- ул. Павлова 2, 2а, 1, 6,

- ул. Димитрова, 119, 107, 103,

- ул. Радищева, 106, 109, 88, 118, 116, 116 общ №1,116 общ №2

- ул. Ямская, 18, 16, 6, 2,

- ул. К. Маркса, 2, 3, 3а, 3б, 23а, 15,

- ул. Ахтырская, 2/4, 6, 4г, 15а/2,

- пер. Ново-Ахтырский, 24,

- ул. Л. Толстого 16,

- ул. Перекальского 7,