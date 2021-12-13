В центре Курска часть домов оставят без отопления и горячей воды

На улице Радищева будет ремонтировать тепломагистраль
Фото: Светлана ВОЛКОВА
14 декабря специалисты "Квадры" проведут ремонт участка тепломагистрали на улице Радищева (в районе Московской площади).
- Там зафиксирован высокий расход подпиточной воды. Во избежание возможной аварии на этом ветхом участке мы приняли решение оперативно провести упредительный ремонт и заменить изношенные трубы на новые, - пояснили в компании.
На время работ – с 11:00 до 17:00 – будет приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:
- ул. Блинова 14/17, 9/11, 29,
- пер. Блинова, 13/15, 7, 7а, 3а,
- ул. Ленина, 99а, 99б, 108, 94,
- ул. Павлова 2, 2а, 1, 6,
- ул. Димитрова, 119, 107, 103,
- ул. Радищева, 106, 109, 88, 118, 116, 116 общ №1,116 общ №2
- ул. Ямская, 18, 16, 6, 2,
- ул. К. Маркса, 2, 3, 3а, 3б, 23а, 15,
- ул. Ахтырская, 2/4, 6, 4г, 15а/2,
- пер. Ново-Ахтырский, 24,
- ул. Л. Толстого 16,
- ул. Перекальского 7,