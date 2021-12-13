Партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Курскую область

В регионе действуют пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регион доставили 2000 доз вакцины «Спутник Лайт».

За все время массовой вакцинации от коронавируса область получила 758 071 комплект, из них 544 267 «Спутника V», 168 504 «Спутника Лайт», 35 070 «ЭпиВакКороны», 10 230 «КовиВака».

По последним данным первым компонентом в регионе привито 611 230 человек; это составляет 85,8% от количества, запланированного к вакцинации в нашем регионе. Два компонента прививки получили 568 368 курян.

Записаться на прививку от COVID-19 можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства. Вакцинируют без предварительной записи в прививочных пунктах Курска в торговых центрах Central Park, «Европа» на проспекте Хрущева, «МегаГРИНН», «Сеймский», у гипермаркета «Леруа Мерлен», в цирке, а также в торговом центре «Европа-26» в Железногорске.