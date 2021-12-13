В Курской области обещают снизить кадастровую стоимость земли

Налогов будут брать меньше, но в основном с предпринимателей Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 января 2022 года в Курской области будет применяться новая кадастровая стоимость земельных участков. Оценку провели в отношении более 500 тысяч земельных участков. В среднем кадастровая стоимость снизится на 9,6% по отношению к предыдущей, которую установили в 2016 году, сообщили в администрации региона.

Так, под объектами предпринимательской деятельности кадастровая стоимость земельных участков снизится более чем в два раза, под объектами производственного назначения – на 23%. Это снизит налоговую и арендную нагрузку для предпринимателей.

Снижение связано с совершенствованием методологии проведения государственной кадастровой оценки.

Результаты кадастровой стоимости земель населенных пунктов утвердил комитет по управлению имуществом Курской области.

Подать заявление об исправлении технических ошибок в учетных данных об объектах оценки можно в «Центр государственной кадастровой оценки Курской области». Консультацию можно получить по телефону +7 (4712) 44-65-06.